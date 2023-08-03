Молдова розробила плани дій на опалювальний сезон: з російським газом і без

Уряд Молдови підготував план на кілька сценаріїв опалювального сезону, один з них передбачає поновлення купівлі газу у "Газпрому" для правобережжя, а ще один – повне припинення поставок, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Newsmaker.

Уряд схвалив План заходів для підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років з трьома можливими сценаріями.

Перший сценарій допускає, що "Газпром" зніме обмеження на постачання газу, і тоді Молдова зможе купувати увесь газ у "Газпрому". Постачання електроенергії планують на 70% забезпечувати з Молдовської ДРЕС (нагадаємо, вона розташована у Придністров’ї), а 30% – з альтернативних джерел.

За другим сценарієм, "Газпром" продовжить постачання по 5,7 млн кубометрів за добу. У цьому разі уряд допускає або те, що увесь цей газ, як і зараз, буде йти на потреби лівобережжя (тобто окупованого Придністров’я, у тому числі на МДРЕС, з якої енергію купує Молдова), або ж отриманий від "Газпрому" газ будуть ділити між двома берегами Дністра. За другим варіантом електроенергію Молдова буде купувати з-за кордону.

Третій сценарій передбачає, що "Газпром" взагалі розірве контракт із Moldovagaz. На цей випадок уряд планує жорсткі заходи економії та купівлю газу й електроенергії з альтернативних джерел.

Найбільш чутливим моментом автори документу вказують обмежену спроможність населення сплачувати високі ціни за енергоносії, якщо ситуація буде розвиватися за найскладнішим сценарієм.

Урядовий план включає також заходи для скорочення споживання енергоносіїв, під’єднання громадських установ до централізованого теплопостачання, переведення теплових електростанцій на альтернативні види палива, використання запасів газу, накопичених Energocom. Їхні мінімальні цільові об’єми на жовтень мають сягнути 450 млн кубометрів.

Видання нагадує, що з жовтня 2022 року "Газпром" скоротив постачання газу до Молдови до 5,7 млн кубічних метрів за добу. Це менше половини газу, який країна споживає у холодну пору року.

У грудні Кишинів вирішив передати увесь цей газ Придністров’ю в обмін на електроенергію з розташованої там МДРЕС, а в березні цю домовленість продовжили до вересня 2023 року.