Зеленський сказав, скільки Росія запустила "шахедів" по Україні
Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила проти України вже щонайменше 1961 безпілотник "Шахед", повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського.
"Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "Шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі.
Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО".
Передісторія:
- Уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.