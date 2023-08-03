Прем'єр Данії вперше публічно прокоментувала спалення Корану

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер уперше публічно прокоментувала акції зі спалення Корану, заявивши, що не схвалює такі дії та не вважає їхню заборону обмеженням свободи слова, повідомляє Європейська правда.

Про це Фредеріксен сказала в інтерв’ю журналу Weekendavisen.

Данська прем’єрка підкреслила, що не вважає спалювання книг проявом самовираження, тому заборона спалювання релігійних текстів не буде обмеженням свободи висловлення поглядів.

"Мені не подобається спалювання книг. І ще кілька років тому в Данії ви не могли робити це без штрафу", – сказала вона, додавши, що "книги призначені для того, аби їх читали".

Фредеріксен окремо зауважила, що спалювання Корану потрібно розглядати в новій геополітичній реальності, що настала після повномасштабного вторгнення України, оскільки такі дії можуть мати "наслідки для безпеки".

Йдеться, за її словами, про ризик ізоляції на міжнародній арені в той час, як Данія докладає багато зусиль для побудови партнерств і альянсів.

Раніше, нагадаємо, Міністерство закордонних справ Данії оголосило про можливість заборонити акції протесту, на яких спалюють Коран або інші релігійні тексти, з міркувань безпеки та дипломатії. Аналогічну заборону розглядає і влада Швеції.

Євросоюз після акцій зі спаленням Корану у Данії і Швеції виступив із засудженням таких дій.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на ці акції у скандинавській державі.