Гуменюк: Каскад островів у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті

Каскад островів між лівим і правим берегом у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті. Оскільки там російські окупанти намагаються розгорнути свої позиції, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила керівник Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірi телемарафону.

"Каскад островів лівим і правим берегом у Херсонській області має ключове значення на Південному фронті. Ворог там намагається розгорнути свої позиції, але ми методично їх загортаємо" , - сказала вона.

За словами Гуменюк, кожного разу один-два ворожі човни Сили оборони загортають у певну "трубочку" та відправляють за курсом "руського воєнного корабля".

"Той самий недофлот на річці, який вони намагаються розвинути за рахунок цивільних плавзасобів, які повідбирали у місцевого населення, кожного дня наші артилеристи пакують у чорні пакети" , - зазначила вона.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, українським військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Силами оборони зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.