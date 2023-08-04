Україна почала переговори зі США про безпекові гарантії – ОП
Україна в четвер розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Про це заявили в Офісі президента, повідомляє Українська правда.
Українську делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.
Ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.
"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", – заявив глава ОП Андрій Єрмак.