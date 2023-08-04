Україна задіяла свіжі резерви для прориву на півдні – WР

Сили оборони задіяли резервний 10-й армійський корпус для просування в районі населеного пункту Роботине у Запорізькій області.﻿﻿ Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що цього тижня на південному сході України точилися інтенсивні бої, оскільки Київ продовжував масштабну кампанію з відвоювання території за допомогою нового вливання військ, підготовлених і оснащених на Заході, але поки що немає жодних ознак серйозного прориву.

Також, ідеться в матеріалі, головна оборонна лінія Росії – фаланга окопів, розтяжок, протипіхотних і протитанкових мін – залишається попереду українських військ, які мають на меті просунутися на південь і перерізати російський сухопутний міст до Криму, що є ключовим маршрутом військового постачання.

WP пише, що українські війська почали поступово просуватися до цієї лінії, змінивши підхід, який передбачав невеликі піші переміщення військ, на більш потужний приплив сил з резервів 10-го українського корпусу з використанням танків і бронетехніки.

"Остання неділя боїв була важливою, тому що вони вирішили більше задіяти другий ешелон своїх військ. Поки що неясно, чи зазнали російські сили достатніх втрат, щоб створити умови для прориву. На цьому етапі ми чекаємо та спостерігаємо" , – цитує видання військового аналітика Роба Лі, який нещодавно побував на фронті і на власні очі спостерігав за наступом ЗСУ.

Запеклі бої тривають навколо села Роботине – території, яку раніше утримували російські війська і яка знаходиться менш ніж за 2,5 км від головної оборонної лінії Кремля, – зазначається у матеріалі.

За деякими свідченнями, битва там є найближчим і найбільш реальним шляхом прориву України через російську лінію, а офіційні особи характеризують її як таку, що має велике "стратегічне значення".