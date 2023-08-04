Міноборони РФ заявляє про атаку морських дронів у Новоросійську – росСМИ

У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи. Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами, повідомляє Українська правда.

"Екстрені служби Новоросійська повідомили про вибухи в акваторії Новоросійська і села Мисхако, дані про них передали спецслужбам" , – йдеться в повідомленні "РИА Новости".

Телеграм-канали опублікували фото і відео з місця події.

Вони також припустили, що в російське місто атакували морськими дронами, проте, зазначили, що офіційна інформація про це наразі відсутня.

Пізніше видання ТААС з посиланням на МО РФ написало, нібито ЗСУ вночі двома морськими безекіпажними катерами спробували атакувати військово-морську базу Новоросійськ.