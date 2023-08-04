США готові ввести нові санкції проти Ірану за співпрацю з РФ

Сполучені Штати готові без вагань застосувати додаткові економічні та інші обмеження проти Ірану через його зусилля щодо поглиблення військової взаємодії з Росією. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Ми й надалі будемо притягувати їх до відповідальності – якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звісно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів – також" , - зауважив представник Білого дому.

Він нагадав, що Іран – це країна, яка й так потерпає від чи не найбільших західних санкцій, в тому числі через пряму підтримку Тегераном Росії. І це, за словами Кірбі, безумовно, вплинуло на економіку Ірану.

Представник Білого дому також звернув увагу, що навряд чи Іран отримав вигоду від посилення оборонних відносин з Росією.