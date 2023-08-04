Окупанти змушують працівників ЗАЕС отримувати паспорти РФ – Генштаб

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти змушують персонал Запорізької АЕС оформлювати російські паспорти для продовження роботи на станції. В інакшому випадку погрожують репресіями.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 4 серпня.

За даними Генштабу, окупаційні війська проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ.

Окупанти змушують українців змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.