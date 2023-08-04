ЗСУ за добу знищили ще понад 600 військових РФ та 27 безпілотників – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України знищили ще приблизно 640 російських окупантів, а також 19 артилерійських систем, 4 танки, 27 безпілотників та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно:
- особового складу – близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
- танків – 4228 (+4),
- бойових броньованих машин – 8249 (+15),
- артилерійських систем – 4911 (+19),
- РСЗВ – 704 (+0),
- засобів ППО – 466 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20),
- спеціальної техніки – 724 (+3).