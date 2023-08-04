ЗСУ за добу знищили ще понад 600 військових РФ та 27 безпілотників – Генштаб

ЗСУ за добу знищили ще понад 600 військових РФ та 27 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України знищили ще приблизно 640 російських окупантів, а також 19 артилерійських систем, 4 танки, 27 безпілотників та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно:

  • особового складу – близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків – 4228 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8249 (+15),
  • артилерійських систем – 4911 (+19),
  • РСЗВ – 704 (+0),
  • засобів ППО – 466 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 311 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
  • крилатих ракет – 1347 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20),
  • спеціальної техніки – 724 (+3).

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