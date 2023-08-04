Єврокомісія: рішення щодо агроімпорту з України ще не знайдено

Єврокомісія продовжує інтенсивні переговори з Україною та п’ятьма країнами-сусідами про долю запобіжних заходів щодо імпорту українського зерна до цих країн ЄС, термін дії яких завершується 15 вересня. Про це заявила речниця Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсія Феррер, повідомляє Укрінформ.

"Зараз трохи передчасно передбачати, що станеться після 15 вересня. Ми можемо сказати, що ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми перевіряємо цифри імпорту, які публікуються щомісяця… І ми перебуваємо в постійному і регулярному контакті з п'ятьма сусідніми країнами, і ми дійсно намагаємося переконатися, що зможемо вивезти зерно з України і поліпшити транспортну ситуацію, щоб зробити це можливим" , - сказала вона.

Речниця нагадала, що ці обмежувальні заходи були введені для того, "щоб дати нам час розв'язати ці проблеми та знайти рішення для того, щоб зерно могло вивозитися з України".

За її словами, рішення наразі шукається у рамках спеціальної координаційної платформи, яка збиралася вже п'ять разів.

"На цій координаційній платформі ми маємо Україну, також Молдову, якщо потрібно, і п'ять сусідніх країн, які обговорюють з Європейською комісією, як покращити пропускну здатність "смуг солідарності" , - заявила Гарсія Феррер.

Вона вказала на важливість розв'язання логістичних проблем та забезпечення продовження повної солідарності та підтримки України з тим, "щоб зерно потрапляло в місця призначення, чи то в ЄС, чи то на світові ринки, оскільки це є надзвичайно важливою умовою для забезпечення продовольчої безпеки".

Як повідомлялося, 25 травня Рада ЄС схвалила регламент щодо продовження режиму безмитної торгівлі між ЄС та Україною, який продовжує призупинення всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в ЄС ще на рік, до червня 2024 року.

Блокада чорноморських портів Російською Федерацією призвела до різкого збільшення обсягу перевезень українського зерна та інших сільськогосподарських товарів суходолом, через "коридори солідарності" на кордонах з країнами-сусідами, що суттєво вплинуло на внутрішній ринок цих країн та викликало протести з боку місцевих фермерів.

28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України – Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, - пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет обмежує імпорт на територію згаданих країн, а також Румунії, чотирьох ключових продуктів з України – пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, хоча зберігає можливість транзиту таких товарів до інших країн ЄС та на світовий ринок.

Дія цих тимчасових захисних заходів з обмеження імпорту українського зерна до п’яти згаданих країн ЄС має бути завершена до 15 вересня 2023 року.