Суд щодо виборів у США: Трампу обрали запобіжний захід

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року, повідомляє Європейська правда.

За рішенням суду експрезидента відпустили, оскільки прокурори не домагаються взяття Трампа під варту до початку судового процесу.

Згідно із запобіжним заходом, Трампу заборонили розголошувати факти у справі. Також він має з'являтися у суді для надання свідчень після виклику.

Серед нових деталей справи – подробиці про спілкування Трампа з колишнім віцепрезидентом Пенсом, під час якого президент намагався переконати його зірвати голосування в Конгресі щодо затвердження кандидатури на посаду віцепрезидента, а також неодноразово говорив тому, що він має право не визнати результати виборів 2020 року.

Наступне слухання у справі було призначено на 28 серпня, всього через п'ять днів після перших республіканських президентських праймеріз.

Трампу висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення після того, як Міністерство юстиції США висунуло йому звинувачення у зв'язку зі спробами скасувати результати виборів 2020 року.