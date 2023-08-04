Як в Україні зростатимуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ

Тарифи на окремі комунальні послуги в Україні зростатимуть і під час війни. Проте значне підвищення очікується лише у післявоєнний період. Про це з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2023 року), повідомляє РБК-Україна.

Як наголошується у звіті, у 2023 році важливим фактором стримування інфляції залишався мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ, включаючи газ, гарячу воду та опалення.

Тарифи на електроенергію для домогосподарств у червні підвищилися дещо більше, ніж очікував НБУ, проте це не завадило подальшому зниженню адміністративної інфляції. Річні темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 12,5%.

На прогнозному горизонті адміністративна інфляція залишатиметься високою. У 2024 році вона зросте до 15%, насамперед через подальше подорожчання тютюнової продукції (внаслідок підвищення акцизів) та окремих послуг ЖКГ, зазначають у НБУ.

Згідно з очікуваннями НБУ, у 2025 році адміністративна інфляція прискориться до 19%, насамперед, на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та "об'єктивну необхідність їх підвищення".

"Враховуючи високу соціальну значимість цього питання, очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме кілька років разом із розширенням соціальної підтримки" , - прогнозують у НБУ.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКУ підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.