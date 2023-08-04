Путін у липні підписав рекордну кількість секретних указів — ЗМІ

У липні 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів — 62% документів президента не було опубліковано. Про це свідчать підрахунки видання "Медіазона"﻿ за порядковими номерами президентських указів.

Усі укази президента РФ пронумеровані за порядком від початку року. Якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається, він був присвоєний секретному указу.

Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства Путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року. За підсумками перших семи місяців 2023 рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості.

Відразу 12 секретних указів було підписано у період між 27 та 31 липня — це максимальна кількість пропущених номерів указів поспіль з початку війни. До підписання пачки секретних документів Путін дав російське громадянство американському хокеїсту Бреннану Менеллу ("Динамо"), а одразу після цього підписав об'ємний список державних нагород.

Як зазначає видання, секретні укази нерідко пов'язані із нагородженням учасників війни проти України, зокрема посмертно. На самому початку російської агресії у березні 2022 року частка секретних указів сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище на тлі масштабного українського контрнаступу.