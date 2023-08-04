Генштаб: ЗСУ стримують окупантів на сході, на півдні завдають втрат

Українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на сході, під Бахмутом та на півдні закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук, повідомляє Ліга.net.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках, зазначив він.

На Бахмутському українські оборонці закріплюються на досягнутих рубежах, там тривають важкі бої, повідомив речник Генштабу.

На півдні Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках, завдають значних втрат окупантам та закріплюються на зайнятих позиціях, повідомив Ковальчук.