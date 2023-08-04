У США пояснили позицію щодо надання безпекових гарантій Україні

Сполучені Штати в переговорах з Україною про довгострокові зобов’язання у сфері безпеки зосередяться на посиленні ЗСУ для оборони й стримування російської агресії, а також на прозорості інституцій, ефективності врядування й реалізації реформ. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні представники Держдепартаменту, Міноборони та Ради нацбезпеки зустрілися з українськими колегами, щоби розпочати переговори про довгострокові зобов’язання у сфері безпеки між двома країнами" , - зазначається в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що ці зобов’язання зосереджуватимуться на тому, щоби забезпечити Україну потужними силами, здатними захистити країну зараз, а також стримувати російську агресію в майбутньому. Крім того, передбачається підтримка й підвищення ефективності й прозорості оборонних інституцій і промисловості України. Водночас зусилля охоплюватимуть посилення реформ в Україні, "які сприятимуть належному врядуванню, необхідному для просування до її євроатлантичних прагнень".

У Держдепі зазначили, що двосторонні дискусії проходять у межах, визначених Спільною декларацією G7 про підтримку України. Цей документ прагне офіційно "закріпити постійну підтримку Сполученими Штатами України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту", уточнили у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше в Офісі президента повідомили﻿, що Україна почала переговори зі США щодо безпекових гарантій.