В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в РФ та Білорусі – розслідування

Аналітичний центр платформи відкритих даних YouControl виявив, що від початку повномасштабної війни в Україні не тільки не закрилася більшість компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов'язані з Росією та Білоруссю, а й було створено 39 нових компаній, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в опублікованому дослідженні, здійсненому аналітиками R&D центру YouControl.

Так, на початку повномасштабного вторгнення Росії, в YouControl створили список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід". До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів – Росії та Білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більш як 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в Росії та Білорусі.

Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

При цьому, у процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з Росії та Білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.

переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та РБ (збіг прізвищ, а також по батькові, яке збігається з іменем попереднього учасника);

Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із РФ та РБ. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні й 2 – на Сході країни. Понад 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

У більшості фірм співвласники-громадяни РФ та РБ, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022-11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників.

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з РФ та РБ. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.