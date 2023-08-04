Саудівська Аравія проінформує РФ про результати саміту щодо України, - Politico

Саудівська Аравія, ймовірно, проінформує Росію про результати переговорів щодо "формули світу" України. Зустріч пройде 5 та 6 серпня. Про це, з посиланням на Politico, повідомляє РБК-Україна.

Видання зазначає, що Саудівська Аравія намагається повернутися на міжнародну арену та зміцнити свої дипломатичні сили. Тому в Джідді пройде зустріч політичних радників України, держав "глобального півдня", ЄС, США та Канади.

"Хоча неясно, чи візьме Мухаммед ібн Салман (спадковий принц Саудівської Аравії, - ред.) участь у зустрічі у ці вихідні, очікується, що Саудівська Аравія повідомить Росію про результати" , - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що для принца це буде "спокусливою перспективою" для покращення свого іміджу, особливо якщо на зустрічі приймуть спільне комюніке.

При цьому Politico вважає малоймовірним, що учасники саміту матимуть змогу схвалити спільну заяву. У Данії місяць тому цього зробити не вдалося.

Нагадаємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. На саміт було запрошено представників близько 30 країн, у тому числі тих, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет та Мексику.

Головною метою зустрічі стане "формула миру" України та підготовка до майбутнього Глобального саміту світу, який Україна хоче провести восени.

Також зазначимо, що за інформацією ЗМІ, Китай може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.