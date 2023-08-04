Росіяни за добу атакували дев'ять областей України – дані ОВА

Від російських обстрілів минулої доби потерпали дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 4 серпня, повідомляє Укрінформ.

Чернігівську область російські загарбники за добу обстріляли шість разів, спричинивши загалом 84 вибухи. Для ударів ворог застосовував міномети й артилерію. Влучання зафіксовані у Новгород-Сіверському районі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Уточнення даних триває.

Сумську область росіяни атакували вночі та вранці, здійснивши два обстріли, унаслідок яких пролунали 11 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися два населені пункти в Хотінській громаді. Втрат серед мирного населення та руйнувань критичної інфраструктури, за попередніми даними, немає.

Учора протягом дня загарбники обстріляли Сумську область 27 разів, спричинивши 165 вибухів. Під ворожим ударом перебували 18 населених пунктів у Краснопільській, Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Новослобідській і Великописарівській громадах. Уточнення наслідків триває.

Дніпропетровська область зазнала від росіян обстрілів із важкої артилерії й реактивних систем залпового вогню. Зокрема, двічі ворог ударив учора по Нікополю, поціливши із важкої артилерії по мережах одного з комунальних підприємств. Минулося без постраждалих.

З вечора та протягом ночі російська армія п’ять разів обстріляла Нікопольський район, застосувавши важку артилерію й РСЗВ. Загарбники поцілили по самому Нікополю, Червоногригорівській і Мирівській громадах.

Унаслідок російського обстрілу постраждали двоє жителів Нікополя, їм надана необхідна допомога. Ворожим вогнем у місті понівечені понад 20 приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, кілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи і дві лінії електропередач. Також побиті 10 господарчих споруд, ще дві – знищені.

Запорізьку область за минулу добу російські військові атакували 75 разів. Ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів. Зокрема, з артилерії загарбники били по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового і П'ятихаток. Усього зафіксовані 67 обстрілів.

Чотири удари російські війська здійснили з РСЗВ по Новодарівці, Левадному і Кам'янському. Двічі ворог бив із авіації по Малій Токмачці, атакував безпілотниками Малинівку й Новоандріївку.

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранення дістав 53-річний чоловік. Постраждалого оперативно доправили в лікувальний заклад та надали необхідну медичну допомогу. Про руйнування житлових будинків й об’єктів інфраструктури у Запорізькій області загалом за добу надійшли 23 повідомлення.

У Харківській області на Слобожанському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів у районах Ветеринарного, Харкова і Веселого. Із застосуванням мінометів і артилерії загарбники били по Гур'їву Козачку Богодухівського району, Високій Ярузі Харківського району, Вовчанську та Варварівці Чугуївського району, а також по Бологівці Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку росіяни вдарили з авіації в районі Петропавлівки та Кислівки, з артилерії і мінометів обстріляли Фиголівку, Дворічну, Куп'янськ і Кучерівку. У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджені два приватні будинки й господарчі споруди. У Бударках внаслідок удару з ворожого танка спалахнула пожежа у приватному домоволодінні. Керованою авіабомбою росіяни вдарили по селу Чернещина Ізюмського району, пошкодивши теж приватний будинок.

Постраждалих за минулу добу у Харківській області серед цивільного населення не зафіксовано.

У Луганській області російські війська атакували Невське й Білогорівку. За добу загарбники здійснили там 131 обстріл, випустивши загалом 596 снарядів.

У Донецькій області за минулу добу росіяни обстріляли вісім населених пунктів: Галицинівку, Авдіївку, Ласточкине, Північне, Часів Яр, Богоявленку, Курахівку та Нью-Йорк. Пошкоджень через ворожі обстріли в регіоні зазнали 21 житловий будинок і чотири гаражі. За добу в Донецькій області двоє загиблих і стільки ж поранених.

У Миколаївській області вчора протягом дня російські загарбники били з артилерії по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих. Також учора загарбники завдавали артилерійських ударів по населеному пункту й береговій смузі Куцурубської громади, пошкодивши житлові будинки. Минулося теж без постраждалих.

Херсонську область за добу російські війська обстріляли 53 рази, випустивши загалом 241 снаряд. Зокрема, дев'ять разів загарбники атакували Херсон, випустивши по місту 42 снаряди.

Ворожі влучання зафіксовані в районах 21 населеного пункту області, а також по території та будівлі церкви, території парку, будівлі релігійного закладу, кінотеатру, об'єкту інфраструктури, торговельному центру, території медзакладу та будівлі пенітенціарної установи в Херсоні. Унаслідок російського обстрілу в Херсоні вчора зранку поранення дістали троє пасажирів тролейбуса і четверо співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкоджена спецтехніка. Усі потерпілі госпіталізовані, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Під ворожий обстріл у Херсоні потрапив також волонтер із Норвегії. Він дістав легкі поранення. Чоловіка госпіталізували та надали необхідну меддопомогу. Станом на цей час життю його нічого не загрожує. Усього за добу в Херсонській області внаслідок російської агресії поранені дев'ятеро людей.