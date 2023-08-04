Зростання цін на бензин прискорить інфляцію в Україні: прогноз НБУ

Зростання цін на пальне в Україні відновиться у ІІІ кварталі 2023 року внаслідок повернення довоєнного рівня оподаткування. Це додасть приблизно 0,7 п. п. прямого вкладу у зміну Індексу споживчих цін у 2023 році. Про це з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2023 року), повідомляє РБК-Україна.

"Крім того, це надаватиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, у тому числі транспортних" , - зазначають у НБУ.

За прогнозом НБУ, з наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.

За даними НБУ, значні запаси, зниження світових цін на нафту, посилення конкуренції на роздрібному ринку та висока база порівняння зумовили падіння ціни на пальне (на 20,3% у червні).

Підвищення податків та зростання цін на бензин

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україну повернули довоєнні податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10–12 гривень, на дизельне паливо – на 8–10 гривень.

За липень мережі АЗС підняли ціни на бензин приблизно на 4 гривні. На початку серпня зростання цін прискорилося: бензин та дизель подорожчали ще на 1,5 гривень до 50 гривень на бензин та 49 гривень на дизельне паливо.