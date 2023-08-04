Близько половини українських дипломатів не повертаються з-за кордону

З початку 2022 року з посольств України за кордоном не повернулися від 40 до 60% співробітників дипломатичних відомств, однак на практиці ці цифри можуть бути ще більшими, пише у статті «Зеленський хоче всього й одразу: що так і не так у його відносинах із українськими дипломатами» для ZN.UA Володимир Кравченко.

Так, із США минулого року мали повернутися близько двадцяти співробітників посольств та консульств, а за фактом повернувся лише один. І це ще не найгірший показник, бо є посольства, звідки не повернувся жоден.

Автор зазначає, що основними чинниками, що впливають на вирішення дипломатів, є фінансове питання та проблеми з працевлаштуванням в Україні, деякі ж ухвалюють таке рішення через налагоджене життя сім'ї за кордоном. А після початку повномасштабного російського вторгнення додався ще й страх перед мобілізацією та побоювання, що після приїзду в Україну вони не зможуть виїхати за межі країни, щоб відвідати свої сім'ї, які залишаться за кордоном.

"Ще частина не хоче бути частиною системи, яку в ВП шпигують і не поважають" , - вказує Кравченко, спираючись на відгуки дипломатів.

Зовнішньополітичне відомство роками відчуває брак фінансування. Приміром, третій секретар Міністерства закордонних справ, який за рангом знаходиться в дипслужбі на нижчому ступені кар'єрних сходів, за місяць заробляє близько 7 тисяч гривень, тому бажаючих працювати в МЗС не так і багато.

Однак, незважаючи на це, більше сотні дипломатів, які повернулися в Україну із тривалого закордонного відрядження, місяцями не можуть влаштуватися до центрального апарату міністерства. Це їх демотивує і позбавляє шансу кар'єрного зростання.

«Коли не повертаються дипломати, які завжди на передовій відстоюють інтереси своєї країни, це означає, що вони не вірять у майбутнє цієї країни. І це індикатор як українського суспільства, так іноземних інвесторів. Така ситуація ніяк не сприяє реалізації мети, про яку на нараді послів говорив президент, повернути українців додому. Як дипломати можуть сприяти поверненню в Україну мільйонів українців, які втекли від війни до США, Німеччини, Польщі, Чехії, якщо самі дипломати не хочуть повертатися?» , – зазначає Кравченко.

Він зазначає, що рішення про неповернення до України ухвалюють як молоді співробітники дипустанов, так і старші, треті секретарі та радники-посланці.

Цю тенденцію українських чиновників уже взяли на озброєння і росіяни, які у своїх ІПСЗ пояснюють неповернення «небажанням працювати на нацистський київський режим».