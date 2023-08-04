РФ хоче придбати у Північної Кореї артилерійські снаряди – Білий дім

Росія хоче закуповувати артилерійські снаряди у Північної Кореї, такі дані має розвідка США. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Ліга.net.

За його словами, США мають побоювання, що КНДР розглядає можливість надання військової допомоги Росії, а американська розвідка каже, що Кремль прагне розширити військову співпрацю з Пхеньяном.

"Наша інформація вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з Північною Кореєю, наприклад, шляхом продажу КНДР артилерійських боєприпасів, знову ж таки Росії" , — сказав Кірбі.

Він назвав це "ще одним прикладом, наскільки відчайдушним стає Путін".