У Литві розповіли, за яких умов закриють кордон з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа допускає можливість закриття кордону з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане вкрай складною через присутність найманців групи Вагнера, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав після зустрічі з польським прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким напередодні.

Водночас, за словами литовського президента, закриття кордону з Білоруссю – це крайній захід.

"Я згадав про можливість закриття кордону як крайній захід. Якщо ми побачимо, що загони "Вагнера" навмисно дислокуються біля нашого кордону, розпочинаються різні гібридні атаки в бік нашого кордону – без сумніву, це один із варіантів, і досить ефективний" , – зазначив він.

Науседа наголосив, що Литва, Польща і Латвія тісно співпрацюють у цьому питанні та обговорюють, як координуватимуться спільні дії у протидії загрозам із Білорусі.