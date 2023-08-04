У російському Сочі взялися за укріплення портів

Влада російського Сочі планує "підвищити рівень захисту" акваторії та берегової інфраструктури міста. Про це заявив глава Сочі Олексій Копайгородський, повідомляє Українська правда.

"Під час оперативної наради з керівниками силових відомств обговорили комплекс додаткових заходів щодо підвищення рівня захищеності акваторії та берегової інфраструктури Сочі" , – повідомив він.

Копайгородський стверджує, що буде посилено периметр безпеки морського порту. За його словами, у Сочі працюють близько 3 тисяч камер, планується збільшити їхню кількість.

Під час вдосконалення заходів захисту, як він зазначає, враховуватимуть досвід "інших чорноморських портових міст".

Нагадаємо, у Новоросійську вночі 4 серпня прогриміли﻿ вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Внаслідок атаки постраждав﻿ десантний корабель "Оленегорський гірник".