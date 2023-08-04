На Одещині військкома та його друзів відправили на фронт

На Одещині військкома Єгора Смирнова, якого звинуватили у зароблянні мільйонів під час війни, відправили на фронт. Про це заявили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування, повідомляє Ліга.net.

Військові заявляють, що у соціальних мережах поширилася інформація про те, що депутат та військком з Южного Одеської області Єгор Смирнов "став доларовим мільйонером під час війни, а також "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників".

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

У ТЦК засудили спроби незаконного збагачення та зловживання посадовими повноваженнями.

З огляду на суспільний резонанс усі троє військовослужбовці, які були зараховані до роти охорони військкомату, переведені для подальшої служби в одну з бойових бригад на передовій.

"Щодо оприлюдненої інформації ініційовано перевірку правоохоронними органами з компетенції. Державним бюро розслідування порушено кримінальне провадження" , — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що НАЗК протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв і навіть коханок.