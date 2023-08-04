Донецькому військкому повідомили про підозру за схеми з бойовими виплатами – ДБР

Правоохоронці викрили керівника Донецького обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим на майже мільйон гривень, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що раніше зловмисник очолював Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а нині очолює Донецький обласний ТЦК та СП.

​На посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.

Але ці люди не були призначені на посади у бойовому підрозділі, участі у боях не брали, а натомість безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

"Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн. Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях" , – заявили в ДБР.

Крім того, керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжких злочинах. Також він допоміг "кримінальному авторитету" знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

За місцями роботи та проживання керівника військкомату в Запоріжжі та в місті Мирноград Донецької області пройшли обшуки. Правоохоронці знайшли докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих нібито під час "несення служби".

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).