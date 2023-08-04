В Україні пропонують перейменувати понад 180 населених пунктів

Український інститут національної пам’яті визначив 183 топоніми, які пропонує перейменувати в рамках Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». До переліку не включили назви населених пунктів, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, зазначили у пресслужбі УІНП.

В УІНП пояснили, що перелік назв не є вичерпним. Однак рекомендувавши змінити відповідні топоніми, Інститут пам’яті хоче сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону.

«Упродовж наступних шести місяців, до 27 січня 2024 року, місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування відповідно до закону» , – зазначили в УІНП.

Там нагадали, що згідно із законом, символами російської імперської політики є топоніми на честь:

осіб, які були на керівних посадах у держструктурах, війську та партіях, зокрема й тих, які Російська імперія створювала на підпорядкованих землях, і брали участь у/сприяли російській імперській політиці;

осіб, які були працівниками радянських органів держбезпеки всіх рівнів;

осіб, що публічно, зокрема в мистецьких творах чи медіа, підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії;

подій, повʼязаних із утіленням російської імперської політики;

назв російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів РФ.

Водночас закон передбачає винятки:

топоніми на честь постатей, які поряд із тим, що займали керівні посади в російських державних утвореннях від Московського царства до сучасної РФ чи сприяли її політиці, водночас захищали політичні, економічні, культурні права Українського народу, розвивали українську національну державність, науку, культуру (цей виняток не поширюється на працівників радянських органів держбезпеки);

топоніми на честь найменувань російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів РФ, якщо вони повʼязані з захистом прав чи розвитком українського народу або з культурою поневолених народів РФ.

Крім того, не є забороненими назви, які співзвучні з тими, що підпадають під дію закону.

«Наприклад, не всі Катеринівки чи Миколаївки потрібно перейменовувати, а лише ті, які названі на честь російських царів, якщо це підтверджується історичними джерелами» , – пояснили в УІНП.

Як повідомили в Інституті пам’яті, зараз формується експертна комісія при УІНП, яка надаватиме фахові висновки з питань в рамках деколонізації. До неї мають увійти авторитетні науковці, які представляють академічні інституції й університети країни.