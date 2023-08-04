В Україні через спеку зростає споживання електроенергії – "Укренерго"

Через підвищення температури в Україні зростає споживання електроенергії: 3 серпня споживання у пік було на 4% вищим за аналогічні показники 2 серпня. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання зростало упродовж всього тижня разом з підвищенням температури повітря. Найвищим за 4 робочі дні воно було вчора, у четвер" , - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" наголошує, що порівняно із 2 серпня учора пік споживання був на 4% більшим.

"Для енергосистеми це потужність кількох теплових енергоблоків, які мають додатково включатися. Це найважчі для енергосистеми години, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена" , - зазначили у компанії.

"Укренерго" закликає українців економно використовувати електроенергію, адже це дозволить зменшити навантаження на енергосистему та дати час енергоблокам завершити необхідні ремонти. Згідно з повідомленням компанії, тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також продовжуються планові ремонти на частині атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини з 3:00 до 11:00 та з 15:00 до 23:00 потужністю до 344 МВт, а також з Молдови - з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 24:00 потужністю до 10 МВт. Експорт електроенергії відсутній.