Найбільші виробники електроніки припинили постачання комп'ютерів до Індії

Компанії Apple, Samsung Electronics та HP заморозили постачання комп'ютерів, ноутбуків та планшетів до Індії після того, як напередодні країна заборонила імпорт електроніки без ліцензії, повідомляє ЛігаБізнес.

Як пише Bloomberg, виробники обіцяють відновити імпорт, як тільки отримають необхідні ліцензії. Поки що невідомо, скільки часу займе отримання ліцензії.

Індійський уряд раніше анонсував запровадження деяких обмежень на імпорт електроніки, але заходи виявилися занадто жорсткими й застали зненацька іноземних виробників, зазначають в агентстві.

Індія намагається послабити залежність від іноземної електроніки, в основному виробленої в Китаї, та розвивати власне виробництво. Уряд підготував план стимулювання на $2,1 млрд для компаній-виробників ноутбуків, планшетів та іншого обладнання, щоб вони будували заводи в Індії.

Введення ліцензій негативно позначиться на обсягах продажу найбільших виробників і може призвести до дефіциту електроніки в Індії, вважають в Bloomberg.