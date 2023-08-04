Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: прогноз

Національний банк України залишив без змін свій квітневий прогноз щодо дефіциту потужностей в енергосистемі впродовж 2023-2024 років.﻿ Про це, з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ (липень 2023 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%)" , - йдеться у звіті.

Нагадаємо, на початку року НБУ прогнозував дефіцит електроенергії у першому кварталі на рівні 27%, але по факту він був на рівні 15%, і з другої половини лютого нестачі електроенергії здебільшого не спостерігалося.

У макропрогнозі НБУ за квітень припускався дефіцит близько 3-5% впродовж ІІІ-IV кварталів 2023 року та у І кварталі 2024 року.