Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва ухвалила рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю. Про це заявив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс, пише "Європейська правда", повідомляє Європейська правда.

За словами Абрамавічюса, що це "один із заходів, щодо яких найближчим часом буде ухвалено рішення – закриття двох КПП". Він додав, що "їх назвуть трохи пізніше".

"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з Білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох" , – зазначив віцеміністр.

Абрамавічюс також зазначив, що "якщо одна країна вирішить закрити кордони, це не дасть жодних результатів – тільки погіршить ситуацію в інших країнах".

"Тому може ухвалюватися тільки єдине рішення, регіональне – як минулого року, коли було ухвалено рішення не впускати росіян" , – заявив він, уточнивши, що ці дії залежать від кількості провокацій на кордоні.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа допустив﻿ можливість закриття кордону з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане вкрай складною через присутність найманців групи Вагнера на білоруській території.