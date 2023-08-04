Атака на Новоросійський порт призвела до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg

Повідомлення Міноборони РФ про атаку на порт Новоросійська одразу призвело до підвищення цін на пшеницю, які напередодні знизилися до двомісячних мінімумів, при тому що саме Росія на сьогодні постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи постачання. Про це з посиланням на агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

"Міністерство оборони Росії повідомило про спробу атаки на військово-морську базу Новоросійськ вночі двома морськими безпілотниками, обидва з яких були знищені. ... Ф'ючерси на пшеницю виросли після того, як російська влада закрила порт Новоросійськ для морського руху після атаки безпілотника" , - йдеться у повідомленні.

Агентство зазначає, що ціни на пшеницю цього тижня впали майже на 10%, а в четвер, 3 серпня, були найнижчими за майже два місяці.

Водночас, Росія на сьогодні постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи поставки.

Агентство також зазначає, що ф'ючерси на пшеницю стають все більш нестабільними після того, як Росія атакувала українські морські та річкові порти відразу після виходу з угоди про дозвіл на постачання українського врожаю через Чорне море.

Вибухи в порту Новоросійська прокоментувала також речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода, яка вважає, що це може бути провокація Росії.

"Тут треба розуміти, що вся ситуація, яка була подана, вона укладається в ті рамки провокацій, які обіцялися на морі, від імені російської сторони для звинувачення України, як країни, яка не може забезпечувати безпеку морську та не благонадійна щодо порядку ведення навігації в Чорному морі" , - сказала Гуменюк.