Україна повернула тіла ще 44 загиблих військових – Мінреінтеграції

Сьогодні Україна повернула тіла 44 українських військовослужбовців, які загинули у війні з Росією.

Про це повідомили﻿ в Міністерстві реінтеграції окупованих територій.

У відомстві зазначили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла українських захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.