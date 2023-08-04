Росія знову спробує атакувати енергосистему України, - ГУР

Російські окупанти можуть спробувати знову залишити українців без світла та тепла у холодний період. Але Україна готується до цього. Про це з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скибіцького в інтерв'ю Civilmedia, повідомляє РБК-Україна.

"Очевидно, що Росія восени та взимку знову спробує зруйнувати нашу енергосистему, щоб позбавити українців від світла та тепла, деморалізувати наше суспільство та викликати нову хвилю вимушеної еміграції" , - сказав він.

За словами Скибицького, росіяни зараз проводять розвідку, щоби визначити пріоритетні об'єкти енергетичної системи. Україна готується до можливих атак ворога.

"Ми знаємо про ці плани ворога і вже влітку готуємося до зими. А український наступ, як я вже сказав, триває. Тож до зими побачимо, що буде" , - додав розвідник.

Представник розвідки наголосив, що незмінною метою України є звільнення всіх територій від російських загарбників, постійний мир та гарантії безпеки.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія активізує виробництво крилатих ракет Х-50. Це, ймовірно, свідчить, що окупанти готуються посилити ракетні атаки восени.

Крім того, відомо, що Росія на своїй території почала збирати дрони-камікадзе "Шахед", які раніше купувала в Ірані.