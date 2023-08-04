У Польщі затримали чергового російського шпигуна

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у діяльності шпигунської мережі, що працює на Росію, повідомляє Європейська правда.

"Чоловік, затриманий 1 серпня, – це Михаїл А, 39-річний громадянин Республіки Білорусь. Він є ще однією ідентифікованою особою, яка діє в рамках злочинного угруповання, що виконує завдання російських спецслужб" , – зазначили в Агентстві внутрішньої безпеки.

Затриманий працював у Москві з 2008 по 2010 рік, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. 39-річний чоловік відбув шестирічне ув'язнення в Росії і приїхав до Польщі у 2021 році.

До його завдань у Польщі входила розвідка об'єктів критичної інфраструктури, зокрема військових територій та об'єктів, морських портів, а також ведення пропагандистської діяльності. За виконання завдань він отримував нагороду.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тимчасового арешту. Суд повністю погодився з аргументами обвинувачення і наказав взяти підозрюваного під тимчасовий арешт.

У березні в Польщі ліквідували шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев'ять осіб.