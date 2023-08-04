СБУ: Росія готує провокацію на стратегічному об’єкті в Білорусі

Служба безпеки України отримала розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті в Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

За даними Служби безпеки, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом "вагнерівців".

"Російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави" , – заявили в СБУ.

Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники СБУ отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень російського військовослужбовця, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку.

Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста. Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової компанії "Вагнер".

Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.