У другому кварталі ВВП України зріс на понад 18% – НБУ

Національний банк підрахував, що в другому кварталі року, економіка України зросла на 18,1%.﻿ Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ, повідомляє Економічна правда.

Регулятор зазначає, що в І кварталі 2023 року реальний ВВП скоротився на 10,5% у річному вимірі. Динаміка виявилась ліпшою, ніж того передбачав попередній макропрогноз (скорочення на 13,5% у річному вимірі).

Відновлення економічної активності як у виробничих секторах, так і в секторах послуг тривало і в ІІ кварталі 2023 року. На це вплинули поліпшення ділових і споживчих настроїв та пожвавлення внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та значної фіскальної підтримки.