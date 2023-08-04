Російському олігарху повідомили про підозру у постачанні набоїв армії РФ

В Україні повідомили про підозру російськоve олігархe з оточення диктатора Володимира Путіна, президентe футбольного клубу "ЦСКА" (Москва) Євгену Гінеру. Він постачав окупантам 80% патронів і побудував у Криму дві теплоелектростанції. Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки спільно з ГБР зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха, президента футбольного клубу "ЦСКА"(Москва) Євгена Гінера, причетного до фінансування збройної агресії РФ" , - йдеться у повідомленні.

Постачання патронів окупантам

За даними слідства, після 24 лютого 2022 Гінер як власник російського "АТ" КБАЛ ім. Кошкіна" дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання патронів для окупантів.

"Таким чином він забезпечив постачання 80% патронів для різних видів стрілецької зброї від загальної кількості поставлених за весь період збройної агресії РФ проти України" , - зазначають в Офісі генпрокурора .

Будівництво теплоелектростанцій у Криму

Як додають в Офісі генпрокурора, у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаклавської (Севастопольська ПГУ-ТЕС) та Таврійської ТЕС (Сімферопольська ПГУ-ТЕС). Ці станції підключені до електромереж Росії. Як пояснюють правоохоронці, цим Гінер створив штучну енергозалежність українського півострова від країни-агресора.

Також, як зазначають у СБУ, фігурант через підконтрольних в Україні осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine, до якої входять Кіровоградобленерго, Рівнообленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та Севастопольенерго.

Крім того, використовуючи афілійовані комерційні структури, Гінер володіє рядом готелів, металургійних заводів та торгових центрів на території України.

"Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає позов Міністерства юстиції щодо конфіскації відповідних російських активів у дохід України" , - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів російському олігарху повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (допомога у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України). Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.