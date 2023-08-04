"Політика гієн і шакалів": польські дипломати посперечалися через Україну

Колишній польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович, коментуючи напруженість у відносинах між Польщею та Україною, заявив, що Варшава проводить "політику гієн і шакалів", чим викликав обурення свого наступника Збігнєва Рау, повідомляє Європейська правда.

"Є держави сильні, як леви, є держави хитрі, як лисиці, а є держави гієни і шакали. І ми ведемо таку політику гієн і шакалів" , – сказав колишній глава МЗС Польщі в ефірі Polsat News.

Він підкреслив, що коли сам приїздив до України, всі висловлювали подяку полякам.

"Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає рахунки" , – додав Чапутович.

Заява Чапутовича обурила чинного главу МЗС Збігнєва Рау, який наголосив, що його висловлювання "викликають найкатегоричніше заперечення".

"Бо це радикально суперечить як фактам, так і духу нашої дипломатичної служби, яка об'єднала покоління польських дипломатів. Лояльність – це чеснота вільної людини, а вірність суспільству і державі – обов'язок кожного громадянина, особливо державного службовця високого рангу"﻿ , – йдеться у заяві Рау, яку наводить пресслужба МЗС Польщі.

До суперечки також приєднався ще один колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, який нині є депутатом Європарламенту від партії "Право і справедливість".

"І цей тип прийшов мені на зміну! Чи воно того варте?" – запитав він у соціальних мережах.

Ващиковський в ефірі TVN 24 також зауважив, що коли йдеться про польську політику, "ми маємо власні інтереси, які потрібно переслідувати".