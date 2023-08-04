Рубль обвалився до мінімуму з весни 2022 року

Російський рубль вперше з весни 2022 року опустився до 95 RUB/USD після атаки надводних дронів на порт Новоросійськ. Котирування опубліковано на платформі investing, повідомляє Ліга.Фінанси.

Рубль також упав щодо євро до 104 RUB/EUR – найнижчої позначки з 28 березня 2022 року.

У ході торгової сесії на Московській біржі рубль згодом дещо відіграв позиції й на 13:00 котирувався на рівні 94,9 за долар і 103,8 за євро.

Джерело: investing.com

Джерело: investing.com

Нагадаємо, у Новоросійську вночі 4 серпня прогриміли﻿ вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Внаслідок атаки постраждав﻿ десантний корабель "Оленегорський гірник".