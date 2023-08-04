Китайські вчені виявили небезпеку забрудненого повітря для серця

Дослідження, проведені Хуачжунським університетом науки і технологій у Китаї, виявили зв’язок між впливом забруднювачів повітря на ризик фібриляції передсердь (миготливої аритмії), повідомляє Новое время.

Поточне дослідження зосереджене на кумулятивних збитках, спричинених тривалим впливом забруднювальних речовин, виявляючи зв’язок між підвищеними концентраціями твердих часток розміром менше ніж 2,5 мкм (PM 2,5) і близько 10 мкм (PM 10), діоксидом азоту (NO 2), оксидом азоту, а також генетичним ризиком фібриляції передсердь.

Команда вчених використовувала дані UK Biobank — дослідницької когорти з понад 500 000 учасників віком від 37 до 73 років з усієї Великої Британії. Вони розглянули кілька типів схильності до захворювань серцево-судинної системи.

З'ясувалося, що тривалий вплив забруднювачів повітря збільшує ризик фібриляції передсердь, особливо серед людей із середньою і високою генетичною схильністю.

У разі поєднання високого рівня генетичної схильності зі значним рівнем забруднення повітря в учасників ризик розвитку ФП був приблизно на 149−182% вищим, ніж в осіб із низькими генетичними факторами ризику, які живуть у місцевості з мінімальним рівнем забруднення.

У разі схильності середнього типу ризик розвитку миготливої аритмії збільшувався на 16,4−35,1%.