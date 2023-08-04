Після ударів по бухті Новоросійська Путін зібрав радбез
Глава Кремля Володимир Путін провів нараду ради безпеки Росії з метою "зміцнення внутрішньої стабільності", повідомляє Ділова столиця.
Відео появи Путіна по відеозв'язку публікують російські пропагандисти.
Зазначається, що з доповідями виступили директор ФСБ Олександр Бортніков, голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін та міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.
Нагадаємо, у Новоросійську вночі 4 серпня прогриміли вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Внаслідок атаки постраждав десантний корабель "Оленегорський гірник".