Після ударів по бухті Новоросійська Путін зібрав радбез

Глава Кремля Володимир Путін провів нараду ради безпеки Росії з метою "зміцнення внутрішньої стабільності", повідомляє Ділова столиця.

Відео появи Путіна по відеозв'язку публікують російські пропагандисти.

Зазначається, що з доповідями виступили директор ФСБ Олександр Бортніков, голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін та міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі 4 серпня прогриміли﻿ вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Внаслідок атаки постраждав﻿ десантний корабель "Оленегорський гірник".

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