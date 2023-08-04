Арахамія обіцяє поновлення е-декларування до середини вересня

Верховна Рада України планує ухвалення законопроекту про поновлення електронного декларування для чиновників до 15 вересня, заявив в ефірі телемарафону в п'ятницю голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє Дзеркало тижня.

«У нас дедлайн – 15 вересня. Ми маємо зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Я думаю, що в цей дедлайн ми вкладемося» , - сказав «слуга народу».

При цьому Арахамія вважає, що ухвалення закону у другому читанні буде нелегким, але ми все одно це зробимо.

Коментуючи особливості декларування за умов війни, він додав, що певні категорії громадян просто користуються цим аргументом для приховування стану.

«Військові кажуть: я в окопі і не можу декларуватись. Це чесно. Але ж військкомат? Після одеського кейсу, рівненського – вони просто сховаються за спинами військових на фронті і не декларуватимуться. Тому ми хочемо, щоб люди в тилу все декларувалися без винятків, а ті, хто на фронті, зобов'язалися продекларуватися після того, як повернуться» , – сказав Арахамія.

Також, на думку керівника президентської фракції, чиновники мають декларувати проживання своїх рідних за кордоном, але для забезпечення безпеки можуть не вказувати конкретне місце до закінчення війни.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №9534 про поновлення електронного декларування, яке Україна зобов'язалася поновити відповідно до меморандуму з МВФ.

Водночас Національне агентство із запобігання корупції заявило, що в ухваленому законопроекті є низка недоробок, які потрібно усунути до другого читання. Серед іншого названо необхідність декларувати нерухомість, ринкова вартість користування якої в межах звітного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів; закриття до даних про членів сімей декларантів та позбавлення НАЗК повноважень надавати роз'яснення з питань застосування положень закону.