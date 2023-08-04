Фронт, "зерновий коридор" та ВПК. Зеленський збирав Ставку

Зеленський провів у п'ятницю засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, вона була напруженою і тривала три години, адже було багато питань, які потребували "особливої уваги".

Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram.

На засіданні обговорили ситуацію на фронті, зокрема про наступальні та оборонні операції, забезпечення та логістику. Про це доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Віцепрем’єр з відновлення та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, командувач ВМС Олексій Неїжпапа та представники розвідок доповідали про "зерновий коридор".

"Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності" , – зазначив Зеленський.

Також обговорили розвиток військово-промислового комплексу – доповідав профільний міністр Олександр Камишін.

"Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами" , – повідомив президент.