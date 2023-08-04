ГУР про удар по кораблю "Оленьогірський гірник": Велика втрата для флоту РФ

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що удар морським дроном по великому десантному кораблю "Оленегорский горняк" завдасть проблем росіянам. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов, повідомляє Ліга.net.

За його словами, атака на корабель у Новоросійську — це "великий ляпас" для режиму диктатора Володимира Путіна.

"Це велика втрата для флоту РФ, планування подальших операцій стає більш проблематичним. Росіяни враховуватимуть цей фактор. Подібне продовжуватиметься і надалі" , — сказав Юсов.

Щодо ударів по тимчасово окупованому Криму, він сказав, що ворог використовує півострів як велику логістичну базу.

"Все, що це забезпечує, потрапляє під удар — це нафтобази, шляхопроводи для перекидання техніки та живої сили" , — резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі 4 серпня прогриміли﻿ вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Внаслідок атаки постраждав﻿ десантний корабель "Оленегорский горняк".

"Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію в 1976 році. Належить до Північного флоту РФ. Екіпаж – 98 осіб, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажу та 225 десантників. З озброєння має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки РСЗВ "Град-М" та чотири пускові установки ПЗРК "Стріла-2".