Данілов про зернову угоду: Нам по цимбалах РФ, ми будемо надсилати кораблі

Секретар РНБО Олексій запевнив, що Україна продовжить робити все від неї залежне, щоб забезпечити світ продовольством попри погрози держави-терориста РФ, повідомляє Українська правда.

Таку заяву Данілов зробив в ефірі "Українського радіо".

Секретар РНБО уточнив, що нині було вже 97-ме засідання Ставки верховного головнокомандувача від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Нинішнє засідання було доволі тривалим – майже три години.

Одним із ключових питань було постачання зерна світу, яке Україна тримає на контролі і не збирається зупинятися.

Данілов наголосив, що з Росією не було ніякої "угоди", були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм уставом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.