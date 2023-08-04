Данілов про зернову угоду: Нам по цимбалах РФ, ми будемо надсилати кораблі
Секретар РНБО Олексій запевнив, що Україна продовжить робити все від неї залежне, щоб забезпечити світ продовольством попри погрози держави-терориста РФ, повідомляє Українська правда.
Таку заяву Данілов зробив в ефірі "Українського радіо".
Секретар РНБО уточнив, що нині було вже 97-ме засідання Ставки верховного головнокомандувача від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Нинішнє засідання було доволі тривалим – майже три години.
Одним із ключових питань було постачання зерна світу, яке Україна тримає на контролі і не збирається зупинятися.
Данілов наголосив, що з Росією не було ніякої "угоди", були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм уставом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.
"Звідки виходила Росія – нам то по цимбалах, тому що ми з ними ніяких відносин з цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне, будемо рухати кораблі з зерном туди, куди вважаємо за потрібне, і ні в кого питати дозволу не збираємось", – заявив секретар РНБО.