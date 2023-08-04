Apple презентує iPhone 15 в середині вересня – ЗМІ

Компанія Apple готується представити лінійку нових смартфонів iPhone 15 в середині вересня, повідомляє Ліга.net.

За даними сайту 9to5Mac, попередньо, дата презентації – 13 вересня.

Якщо всі плани компанії виконаються і не буде нездоланих проблем із компонентами чи виробництвом, попереднє замовлення на нові гаджети буде доступне для користувачів з 15 вересня, а їхні продажі розпочнуться наприкінці місяця.

Окрім iPhone 15, на презентації можуть розповісти про новинки в Apple Watch. Згідно з чутками, можна очікувати реліз двох моделей – Apple Watch Ultra 2 та Apple Watch Series 9.