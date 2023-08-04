Латвія попросить тисячі російських громадян залишити країну

Управління у справах громадянства та міграції Латвії попросить 6 тисяч російських громадян залишити країну – листи з відповідним проханням надішлють у вересні. Про це, з посиланням на LSM, повідомляє Європейська правда.

Йдеться про тих, хто навіть не спробував пройти перевірку на набуття статусу постійного жителя ЄС.

"Десь 5-6 тисяч, за моїми прогнозами. Це люди, які не виявили жодного бажання – ні складати іспит, ні отримати тимчасовий дозвіл на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то PMLP просто має надсилати вимогу залишити країну протягом 3 місяців" , - заявив голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування товариства Інгмарс Лідака.

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що такі листи готують. За попередніми підрахунками, адресатів може бути близько 6 тисяч.

"Якщо людина не має права перебувати в країні, то потрібно виїжджати в країну, де людина має право на перебування. Час для виїзду – три місяці. Воно дається для того, щоб людина могла виїхати без поспіху.

Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають, що потрібно виїжджати. Кримінальну відповідальність не передбачено, але передбачено адміністративну, тому людину можуть оштрафувати" , - заявив заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш.

Водночас він додав, що такі громадяни можуть отримати будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад, візу або тимчасову посвідку на проживання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія вирішила попросити російських громадян, які проживають у країні, скласти обов'язковий іспит на знання латиської мови.

Це викликало неоднозначну реакцію у країні, де з моменту розпаду СРСР проживають тисячі росіян, які так і не набули громадянства Латвії. Критики кажуть, що багато хто з них не зміг інтегруватися в латвійське суспільство.