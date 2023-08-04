Reuters: Росія подвоює витрати на війну - закритий документ

Агентство Reuters отримало доступ до закритого документа уряду РФ, який свідчить, що Росія вже витратила весь затверджений на 2023 рік військовий бюджет, а тому ухвалила рішення подвоїти витрати на армію, повідомляє Економічна правда.

За інформацією Reuters, документ містить дані про розподіл бюджетних видатків в секторі оборони, які не публікуються з початку війни.

"Цифри проливають світло на витрати Росії на війну в той час, коли дані про бюджетні витрати сектора більше не публікуються. Росія подвоїла оборонні витрати на 2023 рік до більш ніж 100 мільярдів доларів - третини всіх державних витрат" , - повідомляє агентство.

За перші шість місяців Росія витратила "на оборону" 5,59 трлн рублів, або на 12% більше, ніж було передбачено на весь 2023 рік, пише агентство. Це 37,3% (за планом було 17,1%) сумарних видатків бюджету за півріччя (14,97 трлн рублів) та 19,2% всього річного бюджету.

Майже весь (97,1%) ріст бюджетних видатків припав на виробництво зброї, армію та пов'язані з нею статті. Такої високої частки військових витрат у Росії не було понад десять років, а, найімовірніше, й більше. Максимально вона сягала 23%.

Водночас в закон про бюджет на 2023 рік було закладено 4,91 трлн рублів за статтею "національна оборона" – в 1,5 раза більше, ніж роком раніше.

Нагадуємо:

Рівень секретних видатків у російському бюджеті став рекордним у 2022 році.

За підсумками січня-травня 2023 року засекречені видатки федерального бюджету Росії зросли майже в 10 разів у порівнянні з показниками минулого року.