Шмигаль анонсував повторну перевірку стану укриттів в Україні

Кабінет міністрів доручить провести повторні перевірки стану укриттів по Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшло більше як місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація" , - сказав Шмигаль.

За його словами, там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.

Перевірка укриттів в Україні

Нагадаємо, в Україні провели масштабну перевірку стану бомбосховищ по всій країні. Результати були невтішними. Президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Причиною для перевірок стала трагедія, яка сталася під час обстрілу Києва 1 червня, коли троє людей, зокрема дитина, загинули після того, як не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було закрите.